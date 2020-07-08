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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مديرية القطن تقر حظر التجوال ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أقر المكتب التنفيذي والهيئة الادارية للمجلس المحلي ولجنة الترصد الوبائي بمديرية القطن اليوم فرض حظر التجوال في المديرية من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الرابعة فجرا ابتدأ من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
كما اقر الاجتماع الزام أئمة المساجد والجوامع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المقرة ومنها ارتداء المصلين للكمامات، والتباعد بين المصلين بما لا يقل عن متر، وإغلاق دورات المياة، والبرادات داخل الجوامع، وإغلاق المساجد للمناطق الموبوءة، إضافة إلى إجراءات احترازية أخرى بما فيها اجراء الفحص المخبري لجميع المخالطين واتخاذ إجراءات ضد أي مخالط لم يلتزم بالحجر المنزلي ووضع آلية للحد من التجمعات العامة.
وكلف الاجتماع الجهات ذات الاختصاص حصر الأماكن الموبوءة وتكثيف حملات التوعية وتفعيل ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية فيها حفاظا على سلامة وصحة الجميع.
واشاد المجتمعون بجهود فريق الترصد الوبائي وفريق الاستجابة السريعة لمتابعتهم المستمرة للحالات المشتبهة والمؤكدة والمخالطين.
كما تضمنت الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا منع أي تجمعات بكل اشكالها بهدف سلامة المواطنين.
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