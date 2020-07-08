مليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف مأرب بصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هز انفجار عنيف مدينة مأرب مساء الأربعاء، إثر سقوط باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على أحياء مأهولة بالسكان، بالتزامن مع تصعيد عسكري على الجبهات الشرقية والغربية للمحافظة النفطية الواقعة شرقي البلاد.



وقال شهود ومصدر عسكري وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن صاروخا باليستيا سقط في محيط حي الشركات بمدينة مأرب، وتسبب بانفجار عنيف وارتفاع أعمدة الدخان.

وذكر المصدر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، وأن الأنباء الأولية تشير إلى سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى مأرب العام.

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وأكد المصدر العسكري، أن المليشيا الحوثية لجأت للانتقام من المدنيين، بعد الهزائم التي تلقتها خلال الساعات الماضية ووصول قوات الجيش الوطني إلى مفرق الجوف.

وفي سياق مواز، قتل مدني، الأربعاء، جراء استهدافه بقذيفة حوثية في الطريق الرابط بين مدينتي "حيس" و"الخوخة" جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر حقوقية، إن المليشيا الحوثية استهدف مواطنا بالعقد الخامس من العمر أثناء مروره بدراجة نارية بين حيس والخوخة، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن واحياء عملية السلام.