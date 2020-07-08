شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران شقيقة العاهل الأردنى الأميرة "راية بنت الحسين" يلفت الأنظار وجدل حول ديانة زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد فى المملكة المتحدة ، اليوم الثلاثاء، قران الأميرة راية بنت الحسين على شقيقة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على فارس نيد دونوفان. وحضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة ” دونوفان” ، وسط مراسم احتفال مختصرة، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكانت قد تمت خطوبة الأميرة راية على دونوفان في 26 من شهر أكتوبر لعام 2019. يشار إلى أن الأميرة راية، هى بنت الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والملكة نور الحسين، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورني

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