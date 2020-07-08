شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أمير كويتي واتهامات خطيرة توجه له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن النيابة العامة في الكويت أصدرت قراراً منذ قليل بضبط وإحضار الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق في قضية الصندوق الماليزي. وكان الشيخ صباح جابر المبارك بيانًا نفى فيه ما أشيع عن تورطه بجرائم غسيل أموال واستغلال نفوذ واعتداء على المال العام، مؤكدًا استعداده للمثول أمام الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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