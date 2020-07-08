عـــاجل : تحذير هام لجميع المواطنين هذا ما سيحدث خلال الـ24 ساعة القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية: إن خرائط الطقس العددية و الخرائط السطحية و العلوية المحللة لهذا اليوم، تشير إلى حالة عدم استقرار الأجواء، خاصة على سلسلة المرتفعات الغربية بوجه عام و أجزاء من الهضاب الداخلية و أجزاء متفرقة من المناطق الصحراوية.

و أوضح المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق أن الموجة الشرقية التي تأثرت بها معظم المحافظات، قد تلاشى تأثيرها. مؤكدا أن حالة عدم الاستقرار الحالية هي موسمية و طبيعية في فصل الصيف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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و توقع تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية و رياح نشطة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية، و قد تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة و المساء.

كما توقع استمرار الرياح الموسمية الشديدة في المياه الاقليمية الشرقية و حول أرخبيل سقطرى و شرق خليج عدن و السواحل الشرقية.

و نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول و بطون الأودية أثناء و بعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب و السحب المنخفضة و من الانهيارات الصخرية و الطينية.

و نبه مرتادي البحر و ربابنة السفن و الصيادين في المياه الإقليمية و شرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة و اضطراب البحر.

تشير خرائط الطقس العددية والخرائط السطحية والعلوية المحللة ليومنا هذا في المركز الوطني للأرصاد الجوية الى حالة عدم إستقرار في الأجواء وبخاصة على سلسلة المرتفعات الغربية بوجه عام وأجزاء من الهضاب الداخلية واجزاء متفرقة من المناطق الصحراوية، علما أن الموجة الشرقية التي تأثرت بها معضم محافظات بلادنا قد تلاشئ تاثيرها وحالة عدم الاستقرار الحالية هي موسمية و طبيعية في فصل الصيف.

لذا يتوقع المركز الوطني للأرصاد :

