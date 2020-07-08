شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... اشهر ممثلة امريكية تنشر صور جريئة لها على مكتب ترمب وتعلن ترشحها للرئاسة الامريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأمريكية باريس هيلتون عن قرارها الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة أوائل نوفمبر القادم. ونشرت “هيلتون”، سلسلة صور على حسابها بـ “تويتر” تظهرها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك تحت عنوان “باريس رئيسة!”.

وقالت: “بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية”. وأضافت في تغريدة ثانية: “هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟”. ونشرت هيلتون مقطع فيديو أعلنت فيه عن نيتها تعيين المغنية ريانا لمنصب نائب الرئيس لأنها “جميلة وموهوبة”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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