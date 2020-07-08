شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للانفجار الذي هز محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت جماعة الحوثي مساء اليوم الاربعاء بصاروخ باليستي حي سكني بمنطقة الشركة شرق مدينة مأرب دون وقوع ضحايا مدنيين.

وقال مصدر محلي إن صاروخا سقط في منطقة الشركة بالقرب من نادي رياضي شبابي في منطقة خالية من المنازل والمارة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وبحسب المصدر فإن هنجر النادي والمنازل القريبة تضررت بفعل تطاير شظايا الصاروخ على بعد عدة أمتار من مكان وقوعه . ووفقا للمصدر فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان وقوع الصاروخ، كما طوقت قوات الأمن المنطقة.

وف وقت سابق اليوم انفجرت قنبلة يدوية كانت قد زرعت أمام بوابة فندق يسكنه المستشار الرئاسي نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري، ووقوع جريحين من حراسة الفندق.

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