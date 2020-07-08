شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في المجلس الإنتقالي: قواتنا جاهزة لتأمين حدود مصر والسعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قيادي في مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ان قواته قادرة على تأمين حدودل دول مصر والسعودية والإمارات . وأفاد نبيل المشوشي أركان حرب الوية الدعم والاسناد وهي قوات تتبع المجلس الانتقالي ان قواته مستعدة لتأمين حدود السعودية والإمارات ومصر والقرن الأفريقي ، حسب تصريح له لجريدة الأيام . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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