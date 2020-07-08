شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة مصرية مشهورة تقتل زوجها بطريقة وحشية .. ومحضر الشرطة يكشف دوافع الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنانة المصرية عبير بيبرس، بعد إقدامها على قتل زوجها بطريقة وحشية، عقب مشاجرة حادة نشبت بينهما في مسكنهما الخاص بمنطقة البساتين بشمال العاصمة. وكشفت تحقيقات النيابة، أن زوجة الضحية وهي ممثلة مشهورة تدعى عبير بيبرس، قامت بقتل زوجها بقطعة زجاج فى مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية.

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وقالت الفنانة المصرية في محضر الشرطة: “كان يضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى” مشيرةً إلى أنها نفذت الجريمة بالمصادفة، وقالت أنه ليلة ارتكابها الجريمة قام زوجها بصفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقداً للوعي، ومات على إثرها داخل المستشفى. وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها أمام قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.