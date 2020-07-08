شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه "هنا الزاهد" تتعرص لتحرش جماعي ..وردة فعل صادمة من قبل زوجها ..شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن ردة فعل زوجها وجمهورها بعد نشرها واقعة التحرش بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أكثر الرسائل جاءت دعما لها.

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وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، إن زوحها قال لها “برافو عليكى.. بس خلى بالك وكلمينى على طول أول ما تحصل حاجة “.

وأوضحت أن العديد من الرسائل جاءتها من فتيات أكدن أنها قدوة لهن من خلال نشر فيديوهات وفضح أي متحرش بهن.

وكانت “هنا” قد وثقت لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل، في أثناء قيادتها سيارتها، موضحة أن السائق وأصدقاءه استمروا لمدة 5 دقائق في توجيه كلمات سيئة لها، وهربوا فور قيامها بتسجيل الواقعة.