’’السعوديون‘‘ يصحون فاجعة مرعبة و‘‘الديوان الملكي’’ يعلن ’’الحداد’’ و‘‘تنكيس الاعلام‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٠ مساءً (الخليج 365)

توفي امس الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز ?? عاما . وغرد حساب الملك سعود على تويتر قائلا : ننعي أخينا الأمير خالد بن سعود ، الذي توفي الان ، اللهم إغفر له وأرحمه ، وثبته عند السؤال ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .

وقال حساب تاريخ آل سعود على تويتر : إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز ، خالص العزاء والمواساة إلى سيدي الملك سلمان ولسمو ولي العهد الأمين ولذرية الملك سعود ، رحم الله الأمير خالد بن سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان .

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