شكرا لمتابعة خبر عن نجاة مستشار رئاسة الجمهورية ’’عبد العزيز جباري‘‘ من محاولة اغتيال بمدينة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية بمدينة مأرب ، أن نائب رئيس مستشار رئاسة الجمهورية نائب رئيس البرلمان اليمني عبد العزيز جباري ، نجا من محاولة اغتيال قرب الفندق الذي يقيم بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وأوضحت المصادر ، أن جباري نجا اليوم الأربعاء من محاولة اغتيال ، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مدخل الفندق الذي يقيم فيه في مأرب ، أسفرت عن إصابة شخصين من افراد حراسته الشخصية.

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وكان جباري قد أطلق عددًا من التصريحات عبر حسابه بموقع تويتر يدعو فيها إلى زيادة شعبية ضد التحالف السعودي الإماراتي وطرده من اليمن ، وهو قابل للتعديل حملة تشويه مضادة من قبل الإعلام الرسمي في الرياض وأبوظبي.