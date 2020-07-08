شكرا لمتابعة خبر عن سياسي سعودي : يرد على تهديدات الحوثيون باستهداف مواقع سيادية في السعودية والامارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قلل الباحث السياسي السعودي د. خالد باطرفي من تهديدات الحوثي ضد السعودية وقال: لو كنا نحمل على الجِد موضوع أي من التهديدات الحوثية لكان الحرب انتهت منذ زمن.

وأوضح بمداخلة لقناة " روسيا اليوم " أتذكر قبل ثلاثة أشهر في شهر مايو من العام هذا كان الحوثيين أعلنوا عن استهداف المملكة العربية السعودية وحددوا انها اهداف عسكرية وحيوية غير ان ذلك لم يتم. وأضاف إلا من بعض الأهداف المدنية التي بالفعل حصلت وهي اهداف مدنية وهذا اقصى ما يحققوه.

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وذكر إلى ان حديث الحوثي عن استهداف دول أخرى كالإمارات ومصر وغيرها فهذا من شطحات الحوثي.

ولفت إلى ان استمرار الحوثي بإطلاق الصواريخ رغم مرور سنوات من الحرب إلى ان ذلك يعكس أن السعودية تقف اليوم وحدها امام التعدي الإيراني.

وقال ان مايقوم به الحوثي اليوم من مؤتمرات صحفية تثبت ان الأسلحة التي تستخدمها السعودية بكونها أمريكية الصنع فهي كوميديا ساخرة وخاصة وأن أمريكا ليست تخفي دعمها للسعودية بالأسلحة.

وأوضح ان السعودية تحصل على الأسلحة من أمريكا كما تحصل عليها من كافة دول العالم فليس هناك شيء يخفى مؤكدا أن أمريكا ذاتها تعلن انها تستهدف القاعدة وداعش بطائرات مسيرة في اليمن.