شكرا لمتابعة خبر عن قيادة العمالقة والمقاومة الجنوبية يبعثون رسالة الى رئيس هادي .. وهذا طلبهم ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعثت قيادتا المقاومة الجنوبية والوية العمالقة رسالة الى الرئيس هادي .. نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

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فخامة رئيس الجمهورية

المشير ركن / عبدربه منصور هادي حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نرفع إلى فخامتكم أسمى التحايا من أولادك قادة المقاومة الجنوبية لتحرير عدن والمحافظات المجاورة منذ حرب 2015م وقادة ألوية العمالقة، متمنين لكم دوام الصحة والعافية.

فخامة الوالد الرئيس : لايخفى عليكم أنه حال دخول الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران إلى عدن لبّينا داعي الدفاع عن عدن حباً للدين والوطن، تحت قيادة فخامتكم والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بملكها سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي جعل عدن خط أحمر على الحوثي ووعد وأوفى، ولا ننسى دور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتضحياتها في تحرير عدن والمحافظات المجاورة.

وها نحن نضع بين أيديكم التوضيحات والمطالب الآتية :

1- نؤكد أننا خلف فخامة الوالد رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي ومع مشروعه في دحر المليشيات الانقلابية الحوثية أتباع إيران حتى آخر شبر من تراب اليمن الطاهر وبناء مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والذي لن يكون وفاءً لتلك التضحيات والدماء الطاهرة التي قدمها خيرة شباب المقاومة الجنوبية إلا أن يروا محافظاتهم وبالذات العاصمة عدن تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية وتوفير الخدمات وحقن دماء أبنائها وتوجيه البندقية إلى العدو الحقيقي الحوثي.

2- نؤكد أننا لازلنا على العهد في مواجهة ومقارعة هذه الجماعة في كل جبهات الوطن ومع مشروع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

3- نؤكد تأييدنا ودعمنا في إنجاح اتفاق الرياض الذي تقوده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

4- نؤكد نحن قادة المقاومة والعمالقة أنه لا يمثلنا أي حزب أو كيان سياسي.

5-نطالب فخامة الوالد الرئيس إعطاء المقاومة استحقاقاتها القادمة في الجانب السياسي و الأمني والعسكري، لما تتمتع به المقاومة من كفاءات وكوادر في كافة المجالات، وكونهم النواة الأولى لكسر المشروع الحوثي الإيراني وتثبيت الشرعية الدستورية.

وأخيراً لقد آن الأوان أن تنعم عدن والمحافظات المحررة بمزيدٍ من الاستقرار والأمن والتنمية وتقديمها نموذج يُحتذى به، وهو المأمول من تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية امتداداً لجهودها المشكورة منذ إعلان عاصفة الحزم الذي ضربت أروع صور التضامن الأخوي العربي، حيث اختلطت دماء الأشقاء على تراب اليمن نصرة لأبنائه في مواجهة المشروع الإيراني.

رحم الله شهداءنا الأبرار الشفاء العاجل للجرحى الحرية للأسرى

صادر عن قادة المقاومة الجنوبية وقادة ألوية العمالقة 8 يوليو 2020 م