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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : حفل زفاف في السعودية يتحول إلى معركة دامية وسقوط قتيل و3 إصابات .. وهذا مصير العريس!

تحول حفل زفاف في منطقة نجران بالسعودية الأربعاء إلى معركة و مواجهات دامية نتج عنها سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت صحيفة "سبق" وقعت مشاجرة جماعية، بين عدد من الأشخاص بعد الاحتفال بمناسبة زواج في حي المشعلية بمنطقة نجران مما تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم إصابته بالغة وحرجة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ووفقا للصحيفة السعودية فإن الأجهزة الأمنية تحقق بالحادثة، التي حدثت بسبب خلاف قديم بين "أبناء عمومة"، ليتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء وسلاح ناري. وهذه هي ثاني حالة إطلاق نار بالسعودية خلال هذا الأسبوع، فقد أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين الماضي بوقوع جريمة قتل في منطقة حائل، حيث أطلق مواطنا النار على آخر بحي المنتزه الشرقي، فأرداه قتيلا، ونقلت جثته للمستشفى.

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