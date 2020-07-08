شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف : مصير "طارق صالح" من التشكيلة الجديدة للحكومة الشرعية في الرياض ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف : مصير "طارق صالح" من التشكيلة الجديدة للحكومة الشرعية في الرياض !

كشفت مصادر سیاسیة مطلعة، الیوم الاربعاء، عن موقع العمید الركن طارق صالح

وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح القاھرة في تشكیلة الحكومة الجدیدة.

وقالت المصادر لـ " اب برس "، أنھ تم استبعاد العمید طارق صالح وحزب المؤتمر

الشعبي العام جناح القاھرة من تشكیلة الحكومة الجدیدة.

وبینت المصادر أنھ سیتم الاعلان عن التشكیلة المرتقبة للحكومة الائتلافیة خلال الأیام

القلیلة القادمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

وكانت مصادر إعلامیة ذكرت بأنھ تم إقرار تشكیل الحكومة الجدیدة خلال المفاوضات

الحالیة الجاریة في الریاض؛ وزعت حقائبھا(5 (لحزب التجمع الیمني للإصلاح محسوبة

على الشمال و (2 ( لحزب الإصلاح في الجنوب، و (3(لمؤتمر ھادي و(4 (للانتقالي، و

(4 (لمكونات جنوبیة أخرى، و (2 (للرئیس ھادي من حصة الجنوب ومثلھما من حصة

الشمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف : مصير "طارق صالح" من التشكيلة الجديدة للحكومة الشرعية في الرياض ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.