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عدن - ياسمين التهامي - وفاة شاب يمني خلال إنقاذه لطفلة من الموت .. تفاصيل صااادمة !

توفي شاب بماس كھرباء خلال إنقاذه لطفلة من الموت المحقق بعد سقوط أحد أسلاك

الكھرباء علیھا في منطقة أحور بمحافظة أبین .

وقالت مصادر محلیة الیوم الأربعاء أن سلك كھربائي سقط بسبب ماس كھربائي أثناء

ھطول الأمطار على طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في منطقة أحور . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

وأضافت المصادر أن الشاب نزار والذي كان قریب من مكان الحادث ، ھرع نحو الطفلة

وأمسك بالسلك لینقذ الطفلة .

وقد استطاع نزار إنقاذ الطفلة والتضحیة بنفسھ بعد موتھ بسبب ماس الكھرباء في مشھد

بطولي نادر .

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