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عدن - ياسمين التهامي - عصير لذيذ جدا إذا شربته على الريق او قبل النوم فانه يحميك من النوبات القلبية ويمنع تفشي الخلايا السرطانية في الجسمم .. تفاصيل هامة !

اثبتت دراسة علمية أمريكية أجريت من قبل باحثين في جامعة اوهايو ونشرت في مجلة Phytotherapy Research أن تناول شراب الرمان على الريق او قبل النوم ساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ واكدت الدراسة ان شراب الرمان غني بالمركبات الكيميائية (مثل الفيتوكيماويات من نوع البوليفينول). وقد أثبتت الدراسات المخبرية أن الكثير من مكونات الرمان تتسم بالقدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية.

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