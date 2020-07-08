شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا كتب "هاني بن بريك" عن عبد العزيز جباري قبل محاولة اغتياله بساعات .. تفاصيل نهاية المسرحية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا كتب "هاني بن بريك" عن عبد العزيز جباري قبل محاولة اغتياله بساعات .. تفاصيل نهاية المسرحية !

كتب "هاني بن بريك" نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم الأربعاء تغريدة هاجم فيها عبد العزيز جباري وعدد من المسؤولين في الحكومة . وقال بن بريك في تغريدته التي رصدها محرر"اب برس" إن ‏"تحشيد الميسري والجبواني وحمود المخلافي، ومهمة الجباري الجديدة، كل ذلك لا يعد سوى عملية استنزاف مالي وتعبئة أرصدة من الخزينة القطرية التي ستدفع لكل من يعرض لها تدمير السعودية والعرب" شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وأضاف بن بريك "تلك عملية رخيصة للاتجار قبل آخر مشهد من مسرحية الحمدين وقبيل إسدال الستار عنها" وظهر اليوم تعرض الأستاذ عبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي لمحاولة اغتيال فاشلة في محافظة مأرب . وقالت مصادر محلية إن قنبلة وضعت بجانب الفندق الذي يسكن فيه جباري بمحافظة مأرب أدت إلى إصابة اثنين من مرافقيه فيما نجا هو من العملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا كتب "هاني بن بريك" عن عبد العزيز جباري قبل محاولة اغتياله بساعات .. تفاصيل نهاية المسرحية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.