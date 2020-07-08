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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تعيين : قاضيات في المحاكم بدولة خليجية للمرة الأولى في تاريخ القضاء !

أقرت دولة خلیجیة تعیین قاضیات للمرة الأولى في تاریخھا.

وقرر المجلس الأعلى للقضاء الكویتي، أمس الثلاثاء، تعیین ثمان قاضیات للمرة الأولى

في تاریخ البلاد، لیبدأن العمل في سبتمبر المقبل.

واتخذ ھذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس، الذي یعد الھیئة المنوطة بإدارة شؤون

القضاء في البلاد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

وفي 30 یونیو الماضي، أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قرارا بترقیة 8 وكیلات

نیابة إلى منصب قاضیات، و4 وكلاء نیابة ذكور، إضافة إلى ترقیة 42 آخرین في السلك

القضائي.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار العسعوسي، ووصفوه بـ"الخطوة

التاریخیة".

إلا أن القرار لم یكن مفاجئا، وفق مراقبین للشأن القضائي بالكویت، فالتغییر الحقیقي بدأ

عام 2014 عندما سمح للمرأة لأول مرة بالتقدم إلى امتحان تعیین "وكیل نیابة".

إذ إنھ یمكن التقدم بشكل تلقائي لدخول السلك القضائي بعد مرور عدة سنوات على العمل

كوكیل نیابة.

وجاء تعیین القاضیات الثماني ضمن إجراءات الكویت لخطة توطین القضاء.

یذكر أن الكویت من أول الدول في الخلیج التي منحت المرأة حقوقھا، وكان البرلمان

الكویتي أول برلمان یضم تحت قبتھ نساء، وإن كان عددھن ما یزال قلیل.

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