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صنعاء - ياسمين الخيامي - تناول هذه الوجبة ولو مرة واحدة في الشهر لأنها تقضي على ضعف الرجل وتنهي اوجاع الروماتيزم وتقضي على آلام الظهر ولها فوائد صحية لا تحصى



يعد الجراد من الأكلات المفضلة لدى بعض الشعوب في قارة آسيا والدول العربية خاصة جمهورية اليمن وبعض المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث إن الجراد غني جداً بالبروتين بنسبة 62%، ودهون بنسبة 17%، ومواد عضوية بنسبة 21% ومنها: المنجنيز، والكالسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والفسفور وغيرها.

ويوجد العديد من الفوائد الطبية لأكل الجراد، حيث إنه يعالج العديد من الأمراض البيئية الغامضة، كما أنه ينشط الجسم وذلك لأن الجراد يتغذى على أغلب الأشجار والنباتات البرية والنباتات العطرية والطبية، والتي تحتوي على فوائد صحية عظيمة.

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تناول هذه الوجبة ولو مرة واحدة في الشهر لأنها تقضي على ضعف الرجل وتنهي اوجاع الروماتيزم وتقضي على آلام الظهر ولها فوائد صحية لا تحصى

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ومن بين فوائد أكل الجراد (يعد من أكثر المقويات والمنشطات فعالية، يعالج مرض الروماتيزم وألم الظهر، يساعد في علاج تأخر النمو لدى الأطفال، يعد منشطاً جنسياً فعالاً خاصة لكبار السن).

ويوصف الجراد أنه أكثر المقوّيات فاعلية، حسب مختصين في العلاج بالأعشاب، كما أنّ البعض يرى فيه علاجاً لـ “الروماتيزم”، وآلام الظهر، وتأخر نمو الأطفال، ويحفظ الجراد مجففاً ليؤكل بعد أكثر من عام بعد صيده.

في المقابل.. حذّر الأطباء من تناول الجراد؛ بسبب احتمال تعرّضه للرش بالمبيدات الحشرية أو أدوية أخرى، وحصول مضاعفات خطيرة، إذ لا يسلم أبداً من احتمال تعرّضه لكمية ولو قليلة جداً من أي مبيد، سواء كان موجوداً على أوراق الأشجار التي تعالج أو يتم رشه مباشرة بالمبيدات، وهو ما قد يؤدي إلى تعرّض جسم من يتناول الجراد لخطر التسمّم.

ويعد الجراد نوعاً من أنواع حشرات الجنادب التي تتبع فصيلة مستقيمات الأجنحة، ويوجد ما يزيد على 20 ألف نوع من الجراد في العالم، حيث يمتلك الجراد قوائم خلفية قوية تساعده في القفز لمسافات بعيدة، فيستطيع القفز لمسافة تعادل 20 ضعف طول جسمه.