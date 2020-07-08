شكرا لمتابعة خبر عن دولة خليجية ثرية تقصم ظهور المغتربين اليمنيين وترحلهم بالقوة الجبرية رغم انهم لم يرتكبوا اي جريمة واقاماتهم نظامية..لن تصدق من هي هذه الدولة ولماذا فعلت ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة خليجية ثرية تقصم ظهور المغتربين اليمنيين وترحلهم بالقوة الجبرية رغم انهم لم يرتكبوا اي جريمة واقاماتهم نظامية..لن تصدق من هي هذه الدولة ولماذا فعلت ذلك

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