شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير للدولار أمام الريال اليمني اسعار الصرف ليوم الاربعاء 2020/7/8 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرف العملات الأجنبية المتداولة في السوق اليمنية مقابل ‎الريال_اليمني ليوم الاربعاء 8يوليو 2020 :: في ‎عدن شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements *الدولار الأمريكي شراء: 755 بـيع: 761 * الريال السعودي: شراء: 198 بـيع: 199 ‏:: في ‎صنعاء *الدولار الأمريكي شراء: 598 بيع: 600 * الريال السعودي: شراء: 158 بيع: 158.5

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