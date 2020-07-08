شكرا لقرائتكم خبر عن في الجامعه الشهيره ام القرى تم العثور على جثة دكتور .. وحين داهمت الشرطة المكان كانت المفاجئة الصادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باشرت شرطة مكة المكرمة بلاغًا بالعثور على دكتور بجامعة أم القرى، متوفى داخل شقته التابعة للجامعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأفاد المُبلغ بأن الدكتور تغيب عن الجامعة، وبعد الاتصال به أكثر من مرة، وطرق باب شقته لم يجب أحد. وبمباشرة البلاغ وفتح باب الشقة، عُثر على الدكتور متوفى، وتم إعداد محضر بالواقعة.

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