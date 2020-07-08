شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : بيان هام وعاجل من شركة النفط بشأن المشتقات وأسعار الوقود (التسعيرة المحددة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شركةُ النفط اليمنية في صنعاء: إن التحالفَ ما يزال يحتجز 20 سفينةً نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن السفن المحتجزة تضم 15 سفينة محملة بـ (386,913) طناً من مادتي البنزين والديزل وسفينتين تحمل مادة المازوت وثلاث سفن محملة بالغاز المنزلي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت إلى أن أقصى مدة لاحتجاز السفن الحالية وصلت إلى 107 أيام، فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبرت الشركة ذلك الاحتجاز مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

وأفادت بأن المعطيات الواقعية تتناقض كلياً مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن في 16يناير الماضي، و 22 أكتوبر2019م والتي أدعى خلالها أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

كما أعلنت شركةُ النفط في صنعاء، أسماءَ المحطات العاملة في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، موضحة أسعار بيع المشتقات النفطية.

وحددت الشركة في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً.

وشددت الشركة على المحطات العاملة اليوم الأربعاء على بيع (40 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (40 لترا) من الديزل للسيارات والباصات و (60 لتراً) للوايتات والدينات و (100 لتر) للنقل الثقيل.