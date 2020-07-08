شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. وفاة مذيعة تلفزيونية أثناء قرائتها نشرة الأخبار "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة نادرة، حقق مقطع فيديو نحو مليونيآ و900 ألف مشاهدة منذ نشره عبر موقع يوتيوب، يعرض لحظة وفاة مذيعة اوكرانية على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت المذيعة تقدم برنامجها بشكل اعتيادي ليتفاجأ الجميع بترنحها ثم سقوطها مصطدمة بالأرض بقوة، فاقدة حياتها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وقد تداول الفيديو والخبر وسائل إعلام دولية وعالمية، لما له من صدى واسع وأحدث صدمة لدى الجماهير في بلدان العالم.