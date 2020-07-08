القوات المشتركة تدمر مربض مدفعية للحوثيين بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة تدمير مربض مدفعية للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن.



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وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، المنضوية في إطار القوات المشتركة الممتدة على الساحل الغربي لليمن، عن مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية جددت، في ساعات المساء الأولى، استهدافها بقصف مدفعي قرى ومزارع المواطنين جنوب مدينة الدريهمي مخلفة المزيد من الأضرار.

وأضافت المصادر أن المدفعية التابعة للقوات المشتركة دمرت مربض مدفعية للمليشيات الحوثية، ومصرع ضراب المدفعية ومساعده، كما تم إخماد مصادر نيران الأسلحة الرشاشة.

وأشارت إلى أنه تم رصد مصدر نيران مدفعية المليشيات شمال شرق مركز مديرية الدريهمي لحظة استهداف قرى ومزارع المواطنين ب 5 قذائف تزامنا مع قصف بالأسلحة الرشاشة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، وفقا للمركز الإعلامي للعمالقة