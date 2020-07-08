- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تدمر مربض مدفعية للحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
أعلنت القوات المشتركة تدمير مربض مدفعية للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، المنضوية في إطار القوات المشتركة الممتدة على الساحل الغربي لليمن، عن مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية جددت، في ساعات المساء الأولى، استهدافها بقصف مدفعي قرى ومزارع المواطنين جنوب مدينة الدريهمي مخلفة المزيد من الأضرار.
وأضافت المصادر أن المدفعية التابعة للقوات المشتركة دمرت مربض مدفعية للمليشيات الحوثية، ومصرع ضراب المدفعية ومساعده، كما تم إخماد مصادر نيران الأسلحة الرشاشة.
وأشارت إلى أنه تم رصد مصدر نيران مدفعية المليشيات شمال شرق مركز مديرية الدريهمي لحظة استهداف قرى ومزارع المواطنين ب 5 قذائف تزامنا مع قصف بالأسلحة الرشاشة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، وفقا للمركز الإعلامي للعمالقة
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تدمر مربض مدفعية للحوثيين بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.