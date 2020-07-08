شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: القصور الملكية في الرياض تحت القصف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الحوثى بقصف قصور الحكم في الرياض , وقالت ان تلك القصور أصبحت ضمن الأهداف , ودعت المدنيين للإبتعاد عنها .كما دعا المحدث العسكري في صنعاء العميد يحيى سريع المواطنين والمقيمين في السعودية للإبتعاد عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية

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وقال ان الطائرات المسيرة الصواريخ اليمنية تتجه الى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً وان الصواريخ الاعتراضية هي التي تسقط على المدنيين

واضاف ان القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين بالسعودية , ان بطاريات الباتريوت الدفاعية تتساقط في الشوارع على منازل المواطنين في السعودية .

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وتابع بالقول ” اليوم لن نرد على التهديد بتهديد، بل سنؤكد أن فعلنا يسبق القول ”

واعتبر ان لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً مع شعب اليمن , مشيرا الى ان قواتهم نفذت عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا

وحذر الحوثى التحالف من استمرار الحرب الاقتصادية وقالت ان ذلك سيكون له عواقب وخيمة .

وقال متحدث الحوثى العميد يحيى سريع أن الشعب اليمني لن يموت جوعا , داعيا دول التحالف لاستيعاب هذه الرسالة جيدا .

وخاطب التحالف بالقول ” حربكم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب”

وأضاف ” وضعنا العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه ” , متوعدا التحالف بمفاجآت الجيش لن تتوقف.

واكد ان أي قوة على وجه الأرض لن تستطيع ايقاف عملياتهم العسكرية .

وكشف الحوثى عن فضيحة “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” في اليمن .