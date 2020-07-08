شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وفاتها بساعات.. فيديو مؤثر للفنانة “رجاء الجداوي” وهي في وضع مزري للغاية وتبكي بحرقة والسبب صدمة.. شاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحيل الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا فجر اليوم، أحيا في ذاكرة المصريين والعرب ذكريات حزن وفرح في محطات منها أنها بكت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبكته في الوقت نفسه.

فقد بكت الفنانة القديرة أمام الرئيس السيسي، خلال حضورها احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الاحتفالية التي حملت عنوان “قادرون باختلاف”، وجه خلالها السيسي الشكر للجداوي على مجهوداتها التي قدمتها للفن.

وقال السيسي: “أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وستبقين طول عمرك شيك جدا”.

فيديو مؤثر للفنانة “رجاء الجداوي”

وأضاف السيسي: “اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة.. متشكر متشكر”.

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وبكت رجاء الجداوي بعد كلمات المديح التي أهداها السيسي لها. وقالت: “أنا أخذت أعلى وسام النهار ده”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس السيسي بكى متأثرا بكلمات الفنانة رجاء الجداوي عن ذوي الإعاقة.

والمحطة العائلية الهامة التي يتذكرها محبو الفنانة الراحلة، هي وصفها علاقتها بزوجها الراحل حسن مختارحارس مرمى النادي الإسماعيلي الأسبق، بالعلاقة الأبدية، وتأكيدها الدائم على استمرارية زواجها منه، حتى بعد رحيله.

وكشفت الجداوي تفاصيل علاقتها بزوجها في لقاء سابق لها ببرنامج “السفيرة عزيزة”، قائلة: “الحب جه بعد الجواز”.

وأضافت: “مكنتش أعرفه، ولا بفهم في الكرة، واتقابلنا مع محمود المليجي، كنا في السودان، وعملت مكياج المسرح، وكنت أوفر شوية”، موضحة: “كنت في نفس الفندق اللي هو نازل فيه، لفت نظري إيديه ورجليه، وكان حاطط رجله على سور البلكونة، وماسك كتاب بيقرأ فيه، وسألت عليه قولتلهم مين المثقف ده، وعرفته، لكن هو معبرنيش، الست لما الراجل يتجاهلها يلفت نظرها أكتر”.

وروت تفاصيل أول حوار دار بينهما، قائلة: “اتقابلنا في الفندق، وقالي النهاردة شكلك عدل، لأنك امبارح كنتي عاملة زي البلياتشو، وقالي شكلك حلو، واتريق على شغلي لما قلتله إني مانيكان، وأنا رديتها له لما قالي إنه بيشتغل لاعب كرة”.

فيديو مؤثر للفنانة “رجاء الجداوي”

وتابعت: “طلب إيدي في الطيارة، وقالي عاوز أتجوزك، وهتجوزك، وعمري ما قلت حاجة ومعملتهاش، لكن أنا قلتله أنا أكبر منك، وقالي إنه بيقبض 55 جنيه، ولما بيصد كرة بياخد 5 جنيهات، لكن أنا رفضت وقلت يا مصيبتي، وهو قالي هتجوزك يعني هتجوزك”.

وأوضحت: “لما وصلنا مصر، خد رقم التليفون، وكلمني تاني يوم، وطلب يقابلني، لكن أنا رفضت في الأول، وبعدين اتقابلنا عند سينما رمسيس، مضيفة: “قالي مش هنقعد وهنشتري الدبل على طول، كان معايا 12 جنيه، وهو كان معاه 18 جنيه، فاشترينا دبلتين بـ31 جنيه، رغم إن اللي معانا كانوا 30 جنيه، فكتبوا على دبلتي حسن محتار، وكتبوا على دبلته رجاء الجداوي: “كانوا أحلى 46 سنة جواز”.

وحين توفي حسن مختار عام 2016، انهارت رجاء بعد فقدانه وقالت والدموع تملأ عيونها عن شعورها بعد رحيله: “حسيت إن جزء من قلبي دفنته معاه، أسوأ حاجة في الدنيا الفراق، إنك تبقي عايشة مح حد بتتنفسوا نفس الأوكسجين، فاهمك من غير ما تتكلمي، بيطبطب عليكي، كان إنسان شريف”.

وكشفت عن وصيتها له قبل وفاته مباشرة، قائلة: “قولت له مش عايزاك تتجوز لغاية ما أجيلك”.

ونعت الصفحة الرسمية لديزنى بالعربى على “فيسبوك” الفنانة الراحلة بعد أن وافتها المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 82 عاما بسبب إصابتها بفيرس كورونا المستجد .

فيديو مؤثر للفنانة “رجاء الجداوي”

وقالت الصفحة الرسمية لديزنى: “صوت آخر أسعد الملايين من محبي ديزني يغادر عالمنا.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد معاناتها مع فيروس كورونا”.

وأضافت الصفحة: “شاركت الفنانة الجداوي عام 2004 في بطولة النسخة العربية من فيلم ديزني الكلاسيكي “مزرعة في خطر”، حيث قامت بأداء صوت بقرة هانم.

وختمت الصفحة بنعيها قائلة: “نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفنانة القديرة ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله رجاء الجداوي وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.