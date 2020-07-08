شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور الاميرة "راية بنت الحسين " في حفل زفافها ومفاجئه صاعقة بشأن هوية العريس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُقد، اليوم، بالمملكة المتحدة قران الأميرة راية بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، على فارس نيد دونوفان، بمباركة الملك الأردني.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد حضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة دونوفان، وسط مراسم احتفال مختصرة، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

وكانت قد تمت خطوبة الأميرة راية على دونوفان في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2019.

يشار إلى أن الأميرة راية، ابنة الملك الحسين بن طلال،، ووالدتها الملكة نور الحسين، من مواليد التاسع من شهر شباط عام 1986 ، وهي حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.