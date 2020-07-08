شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "نهاية ارطغرل" في البرنامج الساخر "السليط الاخباري"..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اثارت الحلقة 21 من الموسم الثامن في البرنامج الساخر السليط الأخباري ضجة اعلامية كبيرة بعد ان تناولت السياسات الاقتصادية الفاشلة في لبنان وما يعانيه الشعب اللبناني من اوضاع صعبة بينما تعيش النخبة السياسية والمسئولين حالة من التخمة في ظل الفساد المتشفي
وظهر في الحلقة الساخرة التي تم عرضها بعنوان نهاية ارطغرل الذي تابعه محرر‘‘ وزير الخارجية السوري ‘‘وليد المعلم ‘‘وهو يطالب بمقاطعة المنتجات التركية ومقاطعة الملسلات التركية شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
ويناقش البرنامج عدد من القضايا السياسية الهامة في جميع الدول العربية بإسلوب خيالي ساخر الامر الذي يجعله يحظى بردود افعال واسعة
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