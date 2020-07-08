شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يرد على اتهامات ابنة شقيق "ترامب" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجمت ماري ترامب، عمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة إياه بـ "النرجسي والكاذب".
وأكدت ماري (55عامًا) أن شخصيته طبعت بسلوك والده "المتسلط"، وأنه اعتبر "الغش أسلوب حياة"، متهمة إياه بـ "العجرفة والجهل المتعمد" منذ صغره.
وأفادت ماري المتخصصة في علم النفس لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن "ترامب" دفع أموالًا لشخص آخر للخضوع لامتحانات “سات” ؛ حتى يتمكن من الالتحاق بكلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا.
ورد البيت الأبيض على تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن كتاب ماري ترامب " كتاب أكاذيب".
وستصدر مذكرات ماري ترامب في 14 يوليو الجاري وسط معركة قضائية لمنع نشرها.
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