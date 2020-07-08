شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتجه لتقييد دخول أمريكيين إلى أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن توجهها لفرض قيود على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين تورطوا فيما تصفه بأنه "سلوك شائن فيما يتعلق بالتبت"، بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على بعض المسؤولين الصينيين.

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ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين، أن بكين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين.

وقال بومبيو، أن ذلك لأن بكين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين لإقليم التبت؛ معتبرًا الإجراء الصيني انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الحكومة الصينية في الإقليم.