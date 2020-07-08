شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي ضد زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكم ضد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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ونص الحكم على أن يدفع جونغ أون تعويض قدره 21 مليون وان إلى اثنين من سجناء الحرب أحدهما من عائلة هان، والآخر من عائلة رو.

وأوضحت المحكمة أن كورويا الشمالية اعتقلت الاثنين خلال الحرب الكورية ورفضت إعادتهما إلى بلادهما، حيث أمضيا عقودا في العمل بشكل إجباري مناجم الفحم وأعمال أخرى، وأن الاثنين تمكنا من الهرب إلى الصين، ومنها إلى كورويا الجنوبية.