شكرا لمتابعة خبر عن خطأ فادح يفضح ملكة بريطانيا ويكشف الكنز الثمين الذي سرقته من قصر "صدام حسين"..لن تصدق ماذا سرقت الملكة من قصر صدام ( صورة للكنز المسروق ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكبت الملكة البريطانية خطأ قاتل كشف عن سرقة لكنز ثمين من قصر الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزو العراق ومشاركة القوات البريطانية في عملية الغزو . وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تظهر ملكة بريطانيا وهي تلقي خطابا للشعب وخلفها بيانو ذهبي يعود للراحل صدام حسين. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد صورة البيانو المطلي بالذهب أثارت عاصفة من الانتقادات زاد من حدتها تغريدة كتبتها جاكي بيرد، الصحفية الأسكتلندية، ومذيعة الــ”بي بي سي” علي تويتر، حيث قالت إن البيانو ا تم “إنقاذه” من قصر صدام حسين أثناء حرب الخليج عام 1990. نشطاء مواقع التواصل ردوا على التغريدة ن البيانو الذهبي تعرض للنهب والسرقة وليس الإنقاذ حيث أشاروا إلى أن تلك الصورة كفيلة بكشف الجناه الحقيقيين وراء نهب العراق والإطاحة بالرئيس.

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