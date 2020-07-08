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عدن - ياسمين التهامي - تحذير :هام لمرضى القلب وضغط الدم.. توقفو عن شرب هذا المشروب المنزلي الذي يتناوله الجميع كل يوم تقريبآ !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ف طبيب سعودي متخصص، حقيقة (4) خرافات تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، محذرًاآآ من سقوط كبار مرضى القلب والضغط على الأسطح الملساء. وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه لا صحة لما يتردد بشأن أن «الشاي الأخضر يحمي من الجلطات، وأن (الأحمر) منه ينشط الدور الدموية، و(الأبيض) يقويآ القلب»، مشددًا على أن «كل هذه المعلومات التسويقية غير صحيحة». ونفى النمر ما يقال عن أن «خل التفاح يذيب الشحوم والكوليسترول من جسم الإنسان، وينظف شرايين القلب»، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف: «انتبهوا لكبار السن، وبالذات مرضى القلب والضغط؛ فهم عرضة لفقد التوازن والسقوط على الأسطح الملساء» لافتًا إلى أن «كسورهم غالبًا تحتاج لعمليات».

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