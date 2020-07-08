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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث بمأرب " بيان عاجل لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة هادي ؟

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جديد اب برس

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وزارتا الدفاع والداخلية عن تفاصيل العملية التي قضت على خلية إرهابية تابعة للحوثيين في مأرب والتي اتخذتها الجماعة وسيلة لحشد القبائل والهجوم على مأرب. وقالت الوزارتان في بيان لهما :”بقطع الطريق ما بين منطقة الوضيح والمختم، وفي تاريخ 3/4/2019م قام المدعو مع عصابته بالتقطع واحتجاز قاطرة تابعة لقوات التحالف العربي، وفي تاريخ 31/7/2019م قام المدعو مع عصابته بقطع الطريق بين منطقة الوضيح ومحطة هضيلان. وفي تاريخ 27/1/2020م قام المدعو المذكور مع عصابته بزرع عبوات ناسفة في الطريق الرئيسي استهدفت اطقم الجيش الوطني أثناء مرورها في الخط العام نتج عن تلك الجريمة سقوط شهداء وجرحى” وأضاف”في تاريخ 28/1/2020م قام المدعو المذكور وعصابته بزرع وتفجير عبوة ناسفة على خط صافر استهدفت سيارة فيتارا نتج عن ذلك اضرار بشرية ومادية. وأضافت إنه “في تاريخ 30/1/2020م قام المدعو مع عصابته بزرع عبوه ناسفة استهدفت حملة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي في الخط الاسفلتي الرابط بين خط صافر ومركز المحافظة ،وفي تاريخ 11/2/2020م قام بتحميل اسلحة متنوعة على سيارة دينا من منطقة الحوي بوادي عبيده من تجار اسلحة وقام بتهريبها للمليشيات الحوثية باتجاه خط الرملة خط الجوف وتم اعتراضها من قبل قوات الجيش الوطني وتم احراقها” ونوه البيان أن المتهم شارك في تاريخ 11/3/2020م ضمن عصابة مسلحة وعناصر من قطاع الطرق وقاموا بالاعتداء على أفراد تأمين الخط العام الرابط بين صافر ومحطة بن معيلي واطلاق النار بالأسلحة الثقيلة منها مدفع 120 مم هاون ومدافع ورشاشات أخرى نتج عنها استشهاد عدد(6) من أفراد كتيبة حماية أمن الطرق وكذا استشهاد (5) أشخاص مدنيين (سائقي قاطرات – دينات) أحدهم باكستاني الجنسية وإصابة عدد (51) فرد منهم أشخاص مدنيين , بالإضافة إلى إحراق وإعطاب عدة وسائل نقل عسكرية ومدنية, وتلك القضية منظورة لدى النيابة الجزائية. وأشار إلى أنه في تاريخ 30/4/2020م قام المتهم مع عصابته بزرع عبوة ناسفة بالقرب من منطقة العلم بين الرويك وخط الجوف نتج عن ذلك استشهاد أحد أفراد الجيش وإصابة آخرين واتلاف الدينه التي كانوا عليها. وفي تاريخ 25/5/2020م قام مع عصابته بعملية زرع ثلاث عبوات ناسفة في منطقة الضمين على الخط العام استهدفت سيارة شاص تابعة لمواطن من أبناء مأرب نتج عن ذلك استشهاد أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بينهم نساء وأطفال. وذكر البيان أن المتهم في تاريخ 26/6/2020م مع عصابته بزرع عبوة ناسفة في منطقة المغناة بمنطقة ال جلال نتج عن ذلك إصابة ثلاثة أشخاص. وتزعم المتهم جرائم التمرد والعصيان المسلح وعدم الانقياد للقوانين، اضافة الى ارتكاب جرائم منها تهريب الاسلحة المتنوعة وايصالها إلى مليشيات الحوثي , وتهريب خبراء من جنسيات أخرى وإيصالهم إلى المليشيات الحوثية لتدريب المليشيات والتصنيع الحربي لديهم , والاتجار بالممنوعات ونقلها من سواحل البحر العربي إلى مناطق المليشيات الحوثية. وأكد البيان أن المتهم سبيعيان وعصابته من أرباب السوابق وعليهم ملفات منظورة لدى الأجهزة القضائية والأمنية ومطلوب بأوامر قبض قهرية وعليه تعاميم بضبطه في تلك الجرائم بالإضافة إلى جرائم أخرى مقيدة ضد المذكور وعصابته..مشيراً الى أن التحقيقات والمعلومات أثبتت أن المدعو محسن صالح محسن سبيعيان أحد عناصر المليشيا الحوثية ويحمل الرقم العسكري (915071)،وقام المدعو باستقدام عناصر تابعة لمليشيات الحوثية من محافظتي صعده وعمران لتدريب عناصره.