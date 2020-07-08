حضرموت... الإعلان عن حظر تجوال في مديرية القطن بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أقرت سلطات وادي وصحراء حضرموت، (شرق اليمن)، اليوم الاربعاء، فرض حظر للتجوال بمديرية القطن، بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.



جاء ذلك في توجيه حكومي صادر عن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري.



ووجه الكثيري، سلطات المديرية بتنفيذ حظر للتجوال في مديرية القطن، من الساعة الرابعة عصراً، و حتى الرابعة فجراً، ابتداءً من اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020.



وأرجع الكثيري هذا القرار، نتيجةً لصدور تقارير وتحذيرات صحية من مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء، تفيد بازدياد عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة إصابتها بفيروس كورونا في المديرية.



وحث الوكيل الكثيري، السلطة المحلية بالقطن بتكثيف جهودها، وتشكيل خليه لإدارة الازمة الصحية وتكثيف التوعية بأعراض الاصابة وطرق الوقاية والعزل المنزلي، بالتنسيق مع الجهات الصحية والاستفادة من منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية.



وأكد الكثيري، استعداد السلطة المحلية بالوادي والصحراء، لدعم كافة الجهود وتوفير المستلزمات الصحية المتطلب توفيرها حاليا .



يذكر أن مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، سجلت حتى الآن 213 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، منذ ظهور الوباء، من بينها 25 حالة مؤكدة في مديرية القطن.

