شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بندق الرئيس عفاش المنحوت عليها اسمه التي سرقها الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاحدى مقتينات الرئيس الراحل علي صالح . واظهرت الصوره التي تم تداولها قطعة سلاح نهبها الحوثيون من منزل الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " عقب اغتيال الأخير في الرابع من ديسمبر المنصرم . وتظهر الصورة بندقية نقش عليها اسم الرئيس الراحل الذي تعرض منزله ومقتنياته الشخصية للنهب من قبل ميلشيا الحوثي. وحكم صالح اليمن مايقارب الثلاثة والثلاثين عاما قبل ان يترك الحكم بعد ثورة شعبيه اندلعت في العام 2011 ليتحالف بعدها مع مليشيات الحوثي في العام 2015 قبل ان يعلن في العام 2017 فك ارتباطه بالحوثيين ليقوموا بتصفيته واخفاء قبره حتى يومنا هذا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بندق الرئيس عفاش المنحوت عليها اسمه التي سرقها الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.