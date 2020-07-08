شكرا لبحثكم عن خبر قيادي جنوبي يقدم شهادة مخالفة للواقع ويبرئ الشماليون من نهب عدن في 7 يوليو 1994 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ادلى القيادي الجنوبي عبدالكريم قاسم فرج بشهادته حول احداث صيف ١٩٩٤.

واكد فرج ان مدينة عدن نهبت في ال٦من يوليو وقبل دخول قوات الشرعية اليها يوم.

واكد فرج ان قوات جنوبية دخلت المدينة اولا وثبتت الامن والاستقرار حد قوله. Advertisements

واضاف بالقول:"في ٦يوليو ١٩٩٤م حصلت اكبر عملية نهب في عدن. مخازن السلاح من جبل حديد افرغت في سيارات شحن كبيرة و توجهت الى الارياف.مخازن شركة التجارة و الحبوب نهبت بالكامل.كنت ترى الناس يحملون على ظهورهم الثلاجات و الغسالات و التليفزيونات و ما خف وزنه و غلي ثمنه و العذر إن لم نسرق سيأتي الشماليون ليسرقوا كل شيء و المفاجئة انه لم يدخل شماليون الى عدن حينها فأول الداخلين كانوا جنوبيين توزعوا على اقسام الشرطة و ثبتوا الامن و الإستقرار في المدينة خلال ثلاثة أشهر ثم تم إستبعادهم ليبدأ العبث بكل شيء جميل في عدن. عن عدن الغد

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