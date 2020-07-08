شكرا لبحثكم عن خبر أسرة البكري : تم تهريب قتلة ابننا من شرطة المعلا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اوضحت اسرة الشاب احمد البكري الذي قتل برصاص مسلحين قبل يوم اقتحموا منزله عقب واقعة تعرض سيارة فتاة لرش مطر خلال مرور سيارة أخرى .
وقال حسن البكري وهو شقيق القتيل احمد البكري انه كان يمر بسيارته بالقرب من منزله بحي حافون حينما تطاير بعض ماء المطر فوق سيارة شابة كانت تمر بالطريق.
وأوضح انه قدم اعتذاره للفتاه لكنها رفضت الاعتذار قبل ان يغادر المكان ليفاجئ بقدوم مسلحين عند الساعة الثانية فجرا بدخول محلهم ومنزلهم وسط إطلاق نار كثيف.
وأشار إلى ان والده رد على مصدر إطلاق النار إلا ان المسلحين اطلقوا النار على شقيقه احمد الذي كان خارجا من المنزل لتوه.
وأوضح حسن ان شقيقه قتل على الفور وان الشرطة القت القبض على عدد من المتهمين في القضية قبل ان يتم تهريبهم اليوم الثلاثاء.
وأكد ان اسرته تتمسك بحقها في تعقب الجناة.
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