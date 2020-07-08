شكرا لبحثكم عن خبر السفير علي العمراني: اليمن ستدخل في صراع ابدي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تحدث سفير بلادنا لدى الاردن علي العمراني عن رؤيته في تقسم اليمن وكشف فيها عن توقعات ما سيحدث في الشطر الجنوبي والشمالي
وقال العمراني في سلسلة تغريدات له على تويتر رصدها محرر عدن الغد انه دون مواقف واضحة واستراتيجية واضحة المعالم للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه سيسجل التاريخ إنَّ الذي يجري الان مقامرة وخطراً يحدق بالجميع ولم يستبينوا الا بعد فوات الأوان سيكون شطراً من اليمن المنقسم لا سمح الله ضد الإقليم وسيستغل ذلك أعداء الجيران وأعداء اليمن.
واضاف العمراني قائلا, لعل التاريخ القريب والحاضر يؤكد ذلك وفي حالة فرض التقسيم لا سمح الله فستدخل اليمن في صراع أبدي لا ينتهي الإ بعودة الأمور إلى طبيعتها وهي وحدة الأرض والإنسان اليمني.. لنأخذ الكوريتين كمثال والشطرين اليمنيين والألمانيتين في الحرب الباردة أيضاً.
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