شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في الحراك يوجه رسالة إلى الرئيس هادي.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه القيادي في الحراك الجنوبي عبد الكريم السعدي رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بخصوص المجلس الانتقالي وإدارتة الذاتية للجنوب. Advertisements وقال السعدي في تغريدة له نشرها على حائط صفحته بـ"تويتر" ستكررون أخطاء التاريخ الجنوبي التصارعي سيادة الرئيس إذا قبلتم بمكون الانتقالي ممثلا للجنوب. وأشار إلى أنه وسيكون قبولكم ذلك صافرة بداية لمراحل صراع جديدة تزدهر فيها عمليات القتل بالبطاقة الشخصية وعنوان الميلاد وتنتشر فيها مقابر الكونتينرات .

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