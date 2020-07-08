شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طبيب عدني وهو يحاول إنقاذ مريض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء الدكتور " احمد البركاني " مدير مستشفى مصافي عدن سابقا إثر أزمة قلبية مفاجئة اثناء محاولته إنقاذ حياة والدة زوجته التي توفت لاحقا . Advertisements و قد شغل " البركاني " الذي هو من سكان مديرية البريقة منصب مدير مستشفى مصافي عدن لعدة سنوات . والدكتور " احمد البركاني " هو الشقيق الأكبر لعضو مجلس النواب " عبدالخالق البركاني " .

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