الوحدة التنفيذية تشارك في اجتماع حول التبادل الإقليمي في منع ومعالجة النزوح الداخلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
الخليج 365 - عدن
شاركت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اليوم، في الاجتماع الافتراضي عبر شبكة الانترنت الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التبادل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منع ومعالجة النزوح الداخلي.
وجرى خلال الاجتماع بمشاركة ممثلين حكوميين من اليمن والعراق وليبيا مناقشة تجارب النزوح الداخلي ضمن سلسة تبادل إقليمية وعرض ورقة عمل لكل بلد، بهدف توفير منصة للمسؤولين في الدول الثلاث لتبادل التعاون حول منع ومعالجة النزوح الداخلي يما يتماشى مع المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وتحديد الصعوبات والفرص التي من شأنها تحسين وتقديم الحماية والمساعدة والحلول للنازحين وتوثيق واستخلاص الدروس من مشاركة الجهات المعنية بهذا الخصوص.
واستعرض رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي في ورقته خلال الاجتماع، أوضاع النازحين وتجربة اليمن الناجحة في إيجاد أراضي للنازحين ومنع اخلائهم والصعوبات التي تواجههم وافتقارهم لاحتياجات الحماية في المخيمات
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