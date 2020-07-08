- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تنظم دورة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين ضد الدفتيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
الخليج 365 - المهرة
نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، الثلاثاء، دورة تدريبية للعاملين الصحيين المشاركين في الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الدفتيريا التي تنطلق غدا في مديرية قشن وتستهدف الأطفال من 6 أسابيع وحتى 15 عاماً.
وتلقى المشاركين في الدورة ،عدداً من المفاهيم حول مرض الدفتيريا ،وآلية إعطاء اللقاح وتسجيل البيانات وخطوط السير.
وأكد مدير إدارة التحصين بمكتب الصحة بالمحافظة محمد المعلم ،على اهمية الدورة في رفع معارف وخبرات المشاركين واكسابهم مهارات جديدة في مجال التحصين..داعيا إلى تظافر الجهود في إنجاح الحملة .
كانت هذه تفاصيل خبر صحة المهرة تنظم دورة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين ضد الدفتيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.