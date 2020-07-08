شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تنظم دورة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين ضد الدفتيريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

الخليج 365 - المهرة

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، الثلاثاء، دورة تدريبية للعاملين الصحيين المشاركين في الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الدفتيريا التي تنطلق غدا في مديرية قشن وتستهدف الأطفال من 6 أسابيع وحتى 15 عاماً.



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وتلقى المشاركين في الدورة ،عدداً من المفاهيم حول مرض الدفتيريا ،وآلية إعطاء اللقاح وتسجيل البيانات وخطوط السير.

وأكد مدير إدارة التحصين بمكتب الصحة بالمحافظة محمد المعلم ،على اهمية الدورة في رفع معارف وخبرات المشاركين واكسابهم مهارات جديدة في مجال التحصين..داعيا إلى تظافر الجهود في إنجاح الحملة .