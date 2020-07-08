شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي: الصليب الأحمر سيفتتح مراكز عزل وعلاج لحالات كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وكيل وزارة الصحة، د. علي الوليدي، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستفتتح مراكز عزل وعلاج لحالات كوفيد19 في عدن.

Advertisements جاء ذلك خلال لقائه السيد مارجيت اوثويا والسيدة مافيريزو كامبايلا منسقي الصحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وأضاف، إن المشفى الميداني سيتوفر بسعة 60 سريراً بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع مكتب الصحة والسلطة المحلية بالعاصمة عدن. يذكر أن الصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني، قدم موادَ غذائية وأدوات نظافة شخصية لمركز العزل الصحي في مستشفى الجمهورية بعدن، التي تضمنت البازلاء والتونة والتمر والبسكويت عالي الطاقة والعصائر، تهدف إلى تقديم 3 وجبات يومياً للمرضى لمدة شهر

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