"أبكس الدولي" لإذاعة المكلا: نناشد محافظ حضرموت بسرعة النظر في وضع معاهد التعليم الفني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

حل معهد أبكس الدولي بالمكلا، يوم الإثنين 6 يوليو/تموز الجاري ضيفا على أثير إذاعة المكلا الرسمية، عبر برنامج "صباح الخير يا حضرموت" الذي يعده ويقدمه الزميلين عماد العامري، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالتعليم الفني ومعهد أبكس خلال الفترة الماضية.



وأكد أصيل سعيد بلحمر، مدير معهد أبكس الدولي بالمكلا، أن المعهد حظي بشهرة واسعة بالرغم من حداثة تأسيسه.

وأضاف أن سبب الشهرة الحسنة التي اكتسبها المعهد، بفضل الله، ثم بفضل البرامج التدريبية الجيدة التي نفذها المعهد وإدارته ولاقت قبولا كبيرا عليها من قبل المجتمع والتي كان أبرزها تنفيذ دورات في الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية.

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وقال المسؤول الأكاديمي بالمعهد، سعيد باتيسير: "نفذنا سلسلة مبادرات الكترونية ودورات عبر الشبكة العنكبوتية عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون الطلبة على تواصل مستمر بما يفيدهم".

وأضاف مسؤول المعهد الأكاديمي، بأن هذه الجائحة العالمية تسببت في توقف الكثير من المشروعات والأعمال، لكن الرسالة التعليمية نبيلة ولن يتوقف معهد أبكس عن عطائه مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن برامج التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

من جانبه، أكد مدير معهد أبكس الدولي، أن المعاهد هي الحلقة الواصلة بين طلبة الثانوية العامة والجامعة ووجود هذه الحلقة مهما جدا، لافتا إلى أن توقف المعاهد عن عملها في الوقت الراهن لن يكون عاملا مساعدا بالنسبة للطلبة.

وشدد بلحمر على ضرورة تحري الطلبة المعاهد المرخصة من قبل مكتب وزارة التعليم، ليضمنوا حصولهم على شهادات معتمدة تفيدهم في حياهم، لاسيما أن الأوضاع التي تشهدها بلادنا أتاحت الفرصة للمعاهد الغير مرخصة بمزاولة العمل.

وفي ختام اللقاء وجه مدير معهد أبكس، رسالة لمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بسرعة النظر في حال معاهد التعليم الفني في حضرموت، كونها تلعب دورا محوريا في تنمية مهارات الطلبة، مستطردا بالقول أنه لا مانع لديهم من تنفيذ برامجهم وفقا لإرشادات السلامة