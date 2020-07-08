شكرا لقرائتكم خبر عن ’’فتاة مسلمة’’ بأمريكا تتفاجأ بكلمة ’’داعش‘‘ مكتوبة على مشروب طلبته في ‘‘مقهى ستار بكس’’ ‏.. وهكذا برر العامل موقفه ! .. ’’فيديو + صور‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٩ صباحاً (الخليج 365)

فوجئت فتاة مسلمة، ١٩ عاما ، بكلمة “داعش” مكتوبة على مشروب طلبته في مقهى “ستار بكس” الشهير بولاية مينيسوتا الأمريكية، وعبرت عن غضبها من الواقعة، خاصة وأنها كانت ترتدي الحجاب في ذلك الوقت.

وقالت عائشة – وفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية – إنها شعرت بغضب شديد من الواقعة، وطلبت المدير لتقديم شكوى وكانت المفاجأة أنه أخبرها بأن الكثير من الناس يخطئون في الأسماء ثم أعطاها هدية بقيمة ٢٥ دولارا !

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ويربط الغرب بين داعش والمسلمين، وهو تنظيم متطرف ارتكب العديد من الجرائم في سوريا والعراق، لذا فإن منظمات إسلامية في دول غريبة أعلنت عن مؤتمرات لمواجهة تنامي هذه الظاهرة “الإسلاموفوبيا”.

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إنه يعتزم رفع تهم تمييز إلى وزارة حقوق الإنسان، تتضمن هذه الواقعة التي حدثت مع عائشة وغيرها الكثير أيضا من الوقائع التي يتم الربط فيها بين داعش والمسلمين.