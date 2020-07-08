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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة البركاني اثر نوبة قلبية ( صورة )

2020/07/08 الساعة 11:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

توفي فجر اليوم الأربعاء الدكتور " احمد البركاني " مدير مستشفى مصافي عدن سابقا إثر أزمة قلبية مفاجئة اثناء محاولته إنقاذ حياة والدة زوجته التي توفت لاحقا .

و شغل البركاني منصب مدير مستشفى مصافي عدن لعدة سنوات .

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وردنا الان..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة البركاني اثر نوبة قلبية ( صورة )

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